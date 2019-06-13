Otoyol inşaatından 250 bin liralık kablo hırsızlığı

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, 250 bin lira değerinde bakır yüksek gerilim kablosu çaldıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzey Marmara
Otoyolu inşaatının Sepetçi Mahallesi'ndeki şantiyesinden 250 bin lira değerinde bakır yüksek gerilim kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Polis
ekipleri, daha önce yol inşaatında çalışan Ş.T. (33) ve U.D'nin (32) 4 ton ağırlığında ve bin metre uzunluğundaki bobin kabloyu vince yükleyip götürdüklerini tespit etti.
İzmit'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA Güncel