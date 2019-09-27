Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde kontrolden çıkan bir kamyonun devrildiği kazada yaralanan olmazken, yol 2 saat boyunca trafiğe kapandı. Yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda, devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

27.09.2019 23:25

TEM Otoyolu Gebze Gişeler mevkiinde meydana gelen kazada Ankara yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 ST 717 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralanmadığını söyleyerek sağlık ekiplerinin muayenesini istemedi.

15 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Daha sonra olay yerine çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki yüklerin başka bir kamyona aktarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalması sebebiyle yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu, Ankara, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:33 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
02:32 Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun ilk duruşması tamamlandı
02:30 Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru: "Nasıl şehit ettiğimi hatırlamıyorum"
02:15 Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
02:06 İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı
01:59 İçişleri Bakanlığı: "Siirt Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen...
01:47 Kocaeli'de fabrikadan sızan gazlar D-100'ü trafiğe kapattı