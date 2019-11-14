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Otoyol kenarında bulunan çam ağaçları alev alev yandı

Otoyol kenarında bulunan çam ağaçları alev alev yandı Vatandaş yangını söndürmek için adeta seferber oldu Polis, yolu kapatırken itfaiye yangına müdahale ettiİSTANBUL - Bayrampaşa'da otoyol kenarında bulunan çam ağaçları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

14.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:26
Otoyol kenarında bulunan çam ağaçları alev alev yandı
Vatandaş yangını söndürmek için adeta seferber oldu
Polis, yolu kapatırken itfaiye yangına müdahale etti
İSTANBUL - Bayrampaşa'da otoyol kenarında bulunan çam ağaçları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların yangın tüpleri ile söndürmek için adeta seferber olduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, polis ekipleri o esnada yolu tek şerit olarak trafiğe kapattı.
Yangın, saat 13: 00 sıralarında Metris-Otogar TEM bağlantı yolun kenarındaki ağaçlarda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan çam ağaçları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan ağaçlara sirayet etti. O esnada araçlarıyla oradan geçen vatandaşlar yangına müdahale etmek için adeta seferber oldu.

Yangın tüpleri yetersiz kaldı
Araçlarında bulunan yangın tüpleri ve su ile yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. Kazma küreklerle yangını söndürmeye çalışan vatandaşların o anları kameraya yansıdı.

Polis yolu kapattı, itfaiye müdahale etti
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolun karşı tarafında olduğu için polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Vatandaşların yardımıyla çekilen hortum sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Otoyol kenarında bulunan çam ağaçları alev alev yandı

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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