16.06.2019 16:41
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Otoyol kenarında çalılık yangını

Osmaniye'de otoyol kenarında çalılık alanda çıkan yangın, söndürüldü.

Osmaniye'de otoyol kenarında çalılık alanda çıkan yangın, söndürüldü.
Otoyolun Düziçi turnikeleri yakınında çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanların kapladığı yolda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Alevlere ilk müdahaleyi, devriye görevinde bulunan jandarma ve güvenlik korucuları yaptı. Görevliler, ellerindeki çalı parçaları ile yangını söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.Otoyol kenarında çalılık yangını
Kaynak: AA
Düziçi, Osmaniye, TEM Otoyolu, Güncel

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