Haberler » Güncel » Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Ücretler yoğunluğa göre belirlenecek

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Ücretler yoğunluğa göre belirlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde geçmeye hazırlandığı "dinamik fiyatlandırma" modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak. Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, talebin daha az olduğu dönemlerde, köprü ve otoyollar daha ucuza kullanılacak.

07.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:32

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Hava yolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

BAKIM, ONARIM ÖZEL SEKTÖRE

Karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, kara yolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak. Trafik güvenliği konusunun güvenli sistem yaklaşımı temelinde yönetilmesini teminen yalnızca kara yolu trafik güvenliğinden sorumlu bir yapının tesis edilmesine ilişkin kavramsal çerçeve, program ve kurumsal yapının tasarımı da tamamlanacak. Önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak. (Sabah)

Otoyol ve köprü ücretlerinde yeni dönem! Ücretler yoğunluğa göre belirlenecek

TEM Otoyolu, Avrupa, Ekonomi, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
11:03   Adana'da uyuşturucuya 2 tutuklama
11:02   Babadan tutuksuz yargılama tepkisi: Böyle kararlar oldukça nice Zehralar ölür
11:02   Kılık değiştirerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - ADANA
11:02   Abonelerimizin dikkatine; Türk dizilerin gördüğü ilgi ve farklı yönlerden toplumlar arası...
11:01   Lösemi hastası çocuklar, Müdür Aktaş'ı ziyaret etti
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
10:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var
7.11.2019 11:03:25