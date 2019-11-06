Haberler » Güncel » Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti

Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, ekiplerin duyarlı çalışmasıyla tedavi altına alındı.

06.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:08Otoyolda araç çarpan köpeğe ekipler yardım etti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, ekiplerin duyarlı çalışmasıyla tedavi altına alındı.
Otoyoldan İstanbul yönüne seyreden Semih Gündoğdu yönetimindeki 06BKL 492 plakalı araç, Gümüşova mevkisine geldiği esnada refüjden yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı.
Yaralı köpek, kazanın ardından bölgeye gelen polis ekiplerince Hendek Karayolları ekibine ait araca alınarak, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirildi.
Düzce Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen köpek, kontrollerinin ardından tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:06 ATV'ye bağladığı römorkta öğrenci taşıyan sürücüye ceza
11:06 Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı
11:06 Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
11:02 Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İncircioğlu oldu
11:06 Soylu: "Biz Batı gibi, kafamızı kuma gömemeyiz"
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:07:41