19.06.2019 13:00
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu

Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu

Bolu'da, dün gece saatlerinde TEM otoyolunda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu.

Bolu'da, dün gece saatlerinde TEM otoyolunda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Cankurtaran mevkisinde seyir halinde olan sürücüler, yolun ortasında hareketsiz halde yatan vaşak gördü. Nesli tükenmekte olan 21 vahşi hayvanı gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede vaşakın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. Yoldan kaldırılan vaşak, ormanlık alana gömüldü. - BOLU
Kaynak: İHA
Cankurtaran, Bolu, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:08 Düzce polisinden drone destekli uygulama
13:01 Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve yeğeni toprağa verildi
12:59 Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak telef oldu
12:48 Fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
12:47 Baba katilinden kan donduran ifade: "Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim"
12:33 4 düzensiz göçmen yakalandı
12:28 Manisa'da FETÖ operasyonu