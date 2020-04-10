Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otoyolda durdurulan TIR'da 1 kilo 782 gram uyuşturucu ele geçirildi

Otoyolda durdurulan TIR'da 1 kilo 782 gram uyuşturucu ele geçirildiBOLU'da, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada 1 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

10.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Otoyolda durdurulan TIR'da 1 kilo 782 gram uyuşturucu ele geçirildi
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada 1 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, uyuşturucu madde ile '175. Yıl' ve 'Evde kal Bolu' yazdı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a TIR içinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. TEM Otoyolu'nda TIR'ı durduran polis ekipleri, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yaptı. Aramada, 1 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. TIR şoförü V.T. (44) ve yanında bulunan A.T. (40) isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından V.T. ve A.T., 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri ise yakaladıkları uyuşturucu madde ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluşunu belirten '175. Yıl' ve 'Evde kal Bolu' yazdı. Otoyolda durdurulan TIR’da 1 kilo 782 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı Haberler
İstanbul'dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı
Haberler ›› Güncel ››Otoyolda durdurulan TIR'da 1 kilo 782 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: İlkokul öğrencisinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 16:50: Muş'ta karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı yediye yükseldi - Haber 16:50: Bayburt'ta marketlere maske dağıtıldı - Haber 16:50: Amasya'da koronavirüs önlemleri - Haber 16:49: PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber