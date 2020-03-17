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Otoyolda düşen egzozu almayan çalışan sürücü kazada can verdi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Yokuş (31), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

17.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:15
Otoyolda düşen egzozu almayan çalışan sürücü kazada can verdi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Yokuş (31), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Ataşehir Sapağı'nda meydana geldi. Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yokuş yönetimindeki 68 DY 171 plakalı otomobilin egzozu yola savruldu. Egzozun düştüğünü fark eden Yokuş, aracının emniyet şeridinde durdurdu. Aracından inen Yokuş, yolun karşısına geçerek düşen egzozunu aldı ve geri dönmek istediği sırada, Mert İ. (22) yönetimindeki 35 UIS 04 otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yokuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yokuş'un trafik kazasında öldüğünü duyan yakınları, geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yokuş'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mert İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ataşehir, Çiğli, İzmir, Güncel

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