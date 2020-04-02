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Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

02.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:20
Otoyolda işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Adana 'da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet U. kullandığı 01 BU 990 plakalı otomobil ile Ergün Ç. yönetimindeki 01 S 2508 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkararak ambulansa bindirdi. Sağlık ekipleri, Ahmet Can Yaşar ile Erdi Kaymaz'ı Adana Şehir Hastanesi'ne, Adil Taşpınar, Umut Dağ, Hakan Arısoy ve midibüs sürücüsü Ergün Ç.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada ölen kişinin ise üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan otoyol araçlar kaldırıldıktan sonra tekrardan ulaşıma açıldı.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Güncel
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