Otoyolda kamyon yangını

Aydın- İzmir
otoyolunda Aydın istikametine doğru ilerleyen harfiyat kamyonunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'a doğru ilerlemekte 19 AG 863 plakalı kamyonetten dumanların yükseldiğini gören şoför S.A aracını hemen kenara çekti. Araç
sürücüsü ve çevredeki vatandaşların su ve yangın tüpleri ile söndürme çalışmaları başarısız olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyondaki yangını söndürdü. Kamyonda büyük çapta maddi hasar oluştu. - AYDIN
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Kaynak: İHA