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Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

28.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:33Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
'de TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı. Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir tır 4 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

TEM Otoyolu, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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