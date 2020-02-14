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Otoyolda minibüsün çarpmasıyla öldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, otoyolda karşıya geçmek isteyen Olcay Gül'e (38), hızla gelen minibüs çarptı.

14.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:04Otoyolda minibüsün çarpmasıyla öldü

İZMİR'in ilçesinde, otoyolda karşıya geçmek isteyen Olcay Gül'e (38), hızla gelen minibüs çarptı. Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çevreyolu Kaynaklar Mahallesi yakınında meydana geldi.

Olcay Gül, otoyoldan karşıya geçmek istedi.  Ancak Bornova yönünden Buca istikametine giden Onur A. yönetimindeki 35 AJA 285 plakalı minibüs, Gül'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Olcay Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gül'ün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Onur A. emniyete götürüldü.



İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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