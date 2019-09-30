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Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu

İstanbul DHABağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu.

30.09.2019 04:25
İstanbul DHA
Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter'da paylaşıldı. Olaya sosyal medyada tepki yağdı.
Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde dün saat 16.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkuttu. O sırada yolda ilerleyen bir sürücü tarafından olay fotoğraflandı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafa birçok vatandaştan tepki yağdı.
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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