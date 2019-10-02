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Otoyolda otomobilin camından silah doğrultup insanları korkutan şüpheli gözaltına alındı

*Şüpheli otomobilin camından doğrultulan tabancanın yolculuk sırasında yanında bulunan oğlunun doğrulttuğunu, silahın boncuk atan bir tabanca olduğunu söylediği öğrenildi.

02.10.2019 12:58Otoyolda otomobilin camından silah doğrultup insanları korkutan şüpheli gözaltına alındı

*Şüpheli otomobilin camından doğrultulan tabancanın yolculuk sırasında yanında bulunan oğlunun doğrulttuğunu, silahın boncuk atan bir tabanca olduğunu söylediği öğrenildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,
Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde 30 Eylül'de saat 16.10 sıralarında meydana gelmişti. Sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkutmuştu. Bir sürücü tarafından çekilen fotoğraf karesinin sosyal medyada yayılmasının ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheliyi tespit etti.

OĞLUNUN OYUNCAK TABANCAYI ÇIKARTTIĞINI İDDİA ETTİ
Otomobilin plaka bilgisinden polis ekipleri şüpheli İdris A.'yı belirledi. İdris A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre İdris A. emniyette verdiği ifadesinde, Eyüpsultan'a gittiği sırada araçta bulunan oğlu C.A.A.'nın oyuncak boncuklu tabancayı camdan çıkarttığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İdris A. 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Aracın içinden silahı hava kaldırdığı fotoğraflar
-Silahın fotoğrafı



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Kaynak: DHA

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