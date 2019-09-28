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Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Otoyolda tehlikeli yolculuk kameradaSAMSUN - Samsun'da fındıklı yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuk amatör kamera tarafından görüntülendi.

28.09.2019 12:23

Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

SAMSUN - Samsun'da fındıklı yüklü kamyonetin üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuk amatör kamera tarafından görüntülendi.

Olay, Samsun Terme ilçesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. Tedbir alınmadan düzensiz bir şekilde fındık çuvalları yüklenerek Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan bir kamyonet, trafikteki sürücüleri tedirgin etti. Fındık çuvalları üzerine 15-16 yaşlarında bir çocuğun oturması ise yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk, 60 kilometre hızla giden kamyonetin arkasında bulunan otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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