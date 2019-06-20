20.06.2019 18:45
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Otoyolda tır ve otomobil viyadükten düştü: 6 yaralı

Mersin'de otoyolda viyadükten düşen tır ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mersin'de otoyolda viyadükten düşen tır ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ferhat Karaadak yönetimindeki 02 AU 437 plakalı tır, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu viyadükten dereye düştü.
Kazanın ardından yoldan geçen Erhem Doğan (49) yönetimindeki 61 K 9236 plakalı tır da direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu çarptığı Mehmet Özsoy (32) idaresindeki 06 PG 906 plakalı otomobille birlikte viyadükten yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Doğan ve Özsoy ile Şeyma (23), Almına Elif (23), Aysel Derin (2) ve bir yaşındaki İnci Miray Özsoy ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan Doğan yönetimindeki tırın, Özsoy yönetimindeki otomobile çarpması ve iki aracın viyadükten düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Otoyolda tır ve otomobil viyadükten düştü: 6 yaralı
Kaynak: AA
Pozantı, Mersin, Güncel

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