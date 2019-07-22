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Otoyolda trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.07.2019 10:59 Otoyolda trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Birten Özge Ak idaresindeki 34 PN 4256 plakalı otomobil, Bolu Doğu Gişeleri mevkinde önünde seyreden Abdulkadir Yıldız yönetimindeki 80 GB 441 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Betül Özlem Ak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

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