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Otoyolda trafik kazası: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22.07.2019 09:10 Otoyolda trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Mehmet Kaleli idaresindeki 34 TS 4397 plakalı otomobil, Bolu Batı Gişeleri yakınlarında önünde seyreden Yakup Aktaş yönetimindeki 34 PFB 24 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Mehmet Kaleli'nin kullandığı otomobilde bulunan Senanur, Mehmetcan ve Kıymet Kaleli yaralanırken diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

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