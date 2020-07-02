Otoyolda yarışan beton mikseri sürücülerine para cezası

Ümraniye-Beykoz Otoyolu'nda, trafik kurallarını ihlal ederek yarışan beton mikseri sürücüleri gözaltına alındı.

02.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:20
Ümraniye- Beykoz Otoyolu'nda, trafik kurallarını ihlal ederek yarışan beton mikseri sürücüleri gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlilerince yapılan çalışma sonucunda, otoyolda yarışan sürücülerin Ferhat E. ve Yunus E. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d maddesine istinaden 132'şer TL para cezası verildi.
Ayrıca sürücülere, 57/1-a maddesi kapsamında kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemekten 132'şer TL idari para cezası uygulandı. Otoyolda yarışan beton mikseri sürücülerine para cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye, Beykoz, Güncel, Haber
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