Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nunda, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Yukarısoku kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Doğan'a (39) Ankara
istikametinde seyreden Selahattin Bıyık idaresindeki 34 FCC 37 plakalı otomobil çarptı.
Kaza yapan sürücünün çağırması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan kadının olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı.
Refüjde bulunan kısımdaki tellerin karşı tarafa geçmek amacıyla açıldığını belirleyen polis ekipleri, hayatını kaybeden Doğan'ın da bu yolu kullanmak isterken kaza geçirdiğini belirledi.
Bir süre hayatını kaybeden kadının kimliğini belirleyemeyen polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda kimlik aradı.