Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.
01.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:16
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, TEM Otoyolu, Güncel