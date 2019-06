OTSO, başarılı firmaları onurlandırdı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), 2018 Türkiye İlk 500 Sanayi Kuruluşu ve Türkiye İlk 1000 İhracatçı Firma listelerinde yer alan üye firmaları ile ilin ticaretine yön verip istihdam sağlayan üyelerini plaket takdimiyle ödüllendirdi.



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Meclis Başkanı Levent Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve plaket alacak üye firma temsilcileri katıldı.



Plaket ödül töreninde konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, bundan önce ticaret hayatında 40 yıl ve üzerinde bulunan üye firmalarına plaket takdim ettiklerini hatırlattı. Şahin, "Bu yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2018 Türkiye İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasına giren firmalarımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye İlk 1000 İhracatçı Firma arasına giren üyelerimiz bizlerin gururu oldu. Bundan daha önceki yıllarda daha çok firmamız ilk 500'e ve ilk 1000'e giriyordu, ekonomik krizden dolayı bu sayı azaldı ama umarım bundan sonra daha çok firmamız bu firmalar arasına girerek bizleri gururlandırmaya devam eder. Oda olarak, Ordu ekonomisine katkı sağlayacak her işin arkasında durmaya hazırız. İnşallah firmalarımız bundan sonraki süreçte daha fazla büyüyerek, Ordunun adını her platformda duyurmaya devam eder. Ben şahsım ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası adına firmalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Plaket takdim töreninde konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası meclis Başkanı Levent Yıldırım da şehrin sanayi, turizm ve ticaretinin verimlilik kazanması için OTSO olarak kendilerine çok önemli görevler düştüğünü belirtti. Yıldırım, "Bu yüzden biz oda olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Bugün aramızda şehrimizin çok önemli, manevi değerleri var. Bu toplantıyı inşallah yeni bir sayfa olarak bir tarafta tutacağız. Biliyorum ki onlar ömürleri boyunca ticarete ve Ordu ekonomisine önemli katkıda bulunarak gereğini yaptılar. Sonra kendi kuşaklarını geliştirerek, gelecek nesillere bunu aşıladılar. Ben hepsini huzurlarınızda teker, teker kutluyor ve çok teşekkür ediyorum. Hepsine sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.



Düzenlenen programda, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2018 Türkiye İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasına giren, Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Paz. İth. İhr. A.Ş. ile Poyraz Poyraz Fındık Entegre Sanayi Tic. Anonim Şirketine plaket verilirken, yine Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye İlk 1000 İhracatçı Firma arasına giren Poyraz Poyraz Fındık Entegre Sanayi Tic. A.Ş. ve Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketine başarılarından dolayı plaket verildi.



Daha sonra uzun yıllardır Ordu ili ticaretine yön verip istihdam sağlayan üyelerine plaket takdiminde bulunuldu. - ORDU

