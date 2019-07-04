04.07.2019 13:31
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OTSO'da proje başarısı

OTSO

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) hazırladığı ve yürüttüğü projelerle Türkiye genelinde dereceye girdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) hazırladığı ve yürüttüğü projelerle Türkiye genelinde dereceye girdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırlığı, toplam bütçesi 3 milyon dolar olan ve yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı, yüzde 25'i katılımcı firmalar tarafından sağlanan "Fındık ve Fındık Mamulleri Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması ve Güç Birliğinin Sağlanması isimli URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Projesi" 100 proje arasından ilk 40'a girdi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, ödül aldıkları projenin 'En iyi proje' ödülü aldığını, bu başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu proje Ordu Ticaret ve Sanayi Odası projeleridir. Bu başarı da hepimizin başarısıdır. Bundan sonra da hep birlikte çalışarak hem Oda'ya hem de Ordu'ya yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ORDU
Kaynak: İHA
Ekonomi

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