OTSO'dan istihdama tam destek

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Ordu İli Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü ve bir şirket iş birliğinde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü (MEGİP)imzalandı.



İmzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında yüzde 50 istihdam garantili, talep doğrultusunda müşteri temsilcisi eğitimleri düzenlenecek. Düzenlenen eğitimler sonunda müşteri temsilcisi belgesini alanlar Asistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından istihdam edilecek. İmzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolünden yararlanmak isteyenler her türlü tebligat ve haberleşmeyi Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu İli Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğün ve Asistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketinden alabilecekler. - ORDU