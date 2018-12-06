Otso'dan Öğrencilere Spor Malzemesi Desteği

06 Aralık 2018 Perşembe 15:44



06 Aralık 2018 Perşembe 15:44

Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle öğrencilere eşofman ve spor ayakkabısı hediye edildi.Şehit Tayfun Doğan İlkokulundaki etkinlikte, kentteki 31 ilkokul ve 7 ortaokulda belirlenen öğrenciler için 300 eşofman ve 500 spor ayakkabısı, okul müdürlerine teslim edildi.Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı açıklamada, öğrencilere desteğin onların derslerini ve spordaki başarılarını artacağına inandığını belirtti.Eğitime desteklerinden dolayı OTSO yönetimi ve üyelerine teşekkür eden Coşkun, şunları kaydetti:"Öğrencilerimizin en iyi koşullarda en iyi eğitimi alabilmeleri için çalışıyoruz. Eğitimin kalitesinin yükseltilebilmesi için öğretmenlerimizin, okul idaresinin, okul aile birliğinin ve velilerimizin arasındaki işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentimiz bu işbirliğinin her okulumuzda en üst seviyede gerçekleşmesidir."