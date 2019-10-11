OTSO'dan TMO'ya teşekkür

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, 2019 yılı fındık hasat döneminde 14 noktada fındık alımını düzenli ve problemsiz bir şekilde gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) teşekkür etti.



Servet Şahin, TMO Müdürü Mehmet Güney'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Şahin, "TMO, fındık alım döneminde Altınordu, Ünye, Fatsa, Gölköy, Kabataş, Kumru, Korgan ve Akkuş ilçelerinde toplam 14 noktada fındık alımını hiçbir problem olmadan ve düzenli bir şekilde gerçekleştirdi. TMO'ya Odamız üyesi tüccar ve sanayicilerimiz ile fındık üreticilerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Şahin, TMO Ofisi Müdürü Mehmet Güney'e bir teşekkür plaketi takdim etti. - ORDU

Kaynak: İHA