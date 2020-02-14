Haberler » Ekonomi » OTSO: 'Sigorta prim desteği devam etmelidir' - Ekonomi

OTSO: "Sigorta prim desteği devam etmelidir"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, gelişmişlik endeksi düşük illerde faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren ilave sigorta prim desteğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

14.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:48OTSO:
Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, gelişmişlik endeksi düşük illerde faaliyet gösteren işletmeleri ilgilendiren ilave sigorta prim desteğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indiriminden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde son bulduğunu söyledi.

Şahin, "İlave 6 puan sigorta primi indirimi için geri kalmış vilayetlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin kapasitelerini koruma/artırma ve istihdamını muhafaza edebilmesi açısından günün koşulları da hesaplanmak kaydıyla devam ettirilmesinde yarar vardır. Bu ekonomik şartları göz önünde bulundurursak sigorta prim desteğinin uzatılması gerekmektedir" dedi. - ORDU

Sigorta, Ordu, prim, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:11:14