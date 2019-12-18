Haberler » Magazin » Ottoman' Life Hotel Deluxe'te yılbaşı alışveriş festivali - Magazin

Ottoman' Life Hotel Deluxe'te yılbaşı alışveriş festivali

Fatma Topaloğlu Pehlivan ve İnci Koparan'ın ev sahipliğindeki yılbaşı alışveriş festivali, Topaloğlu ailesinin sahibi olduğu Fatih'teki Ottoman's Life Hotel Deluxe'te misafirlerine kapılarını açtı.

18.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:39Ottoman' Life Hotel Deluxe'te yılbaşı alışveriş festivali

& ;Geçtiğimiz gün gerçekleşen alışveriş festivali, yılbaşı temalı dekorasyonuyla ünlü isimleri ağırlarken katılımcılarına alışveriş keyfi sundu.

Sabahtan akşama kadar gün boyunca misafirlerin yoğun katılım gösterdiği festival şık dekorasyonuyla da büyük beğeni topladı. 65 firmanın stant açtığı etkinlikte Mackenzie-Child's in hazırlamış olduğu yılbaşı sofrası dikkatleri üzerine çekti. Markalar yılbaşına özel ürünlerini katılımcılara sergilediler.

Emel Yıldırım, Aslı Hünel, Katerina Ekşioğlu, Berrin Ak, Meltem Demir, Elçin Dağlaroğlu,& ; Aypen Telci gibi ünlü isimlerin markalarının stantlarının bulunduğu yılbaşı alışveriş kermesinde Onep Estetik de standıyla misafirlere güzellikle ilgili bilgiler verdi.


Emel Yıldırım, Aslı Hünel, Mackenzie, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

18:48 1'inci yaş kutlaması - Magazin
18:03 Boğaziçi Filarmoni Orkestrası yılbaşı konseri verecek - Magazin
17:56 MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla sosyal medyada gündem oldu - Magazin
17:49 Ünlü gurme Vedat Milor, takipçisine kargoyla konserve gönderdi - Magazin
17:39 Eymen'in günü - Magazin
16:34 ABD'li rap şarkıcısı Lizzo, masanın üstünde dans etmek isteyince masa kırıldı - Magazin
15:44 "Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti - Magazin
15:34 MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı - Magazin
18.12.2019 19:52:53