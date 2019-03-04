Ottoman Rising Dizisine Birkan Sokullu Dahil Oldu!

Fatih Sultan Mehmet dönemini konu alan 6 bölümlük Ottoman Rising adlı belgesel drama projesinin hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Büyük beklentiye sokan Netflix dizisinin kadrosu geçtiğimiz haftalardaTuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Damla Sönmez olarak yavaş yavaş belirlenmeye başlamıştı. Son olarak diziye katılan yeni isim Birkan Sokullu oldu.

DİZİNİN ANA DİLİ İNGİLİZCE OLACAK

Fatih Sultan Mehmet'in annesi Mara Hatun'u Tuba Büyüküstün oynaması için anlaşıldı. Ardından Fatih Sultan Mehmet'i kim canlandıracak sorusu sorulurken Cem Yiğit Üzümoğlu bu karakteri için imza attı. Cast çalışmaları tüm hızıyla sürerken Ottoman Rising'in çocuk oyuncusu Fuat Fatih Odabaşı oldu. Son olarak diziye katılan isim ise henüz hangi karakteri oynayacağı bilinmeyen oyuncu Birkan Sokullu oldu.

Temel olarak Netflix International için oluşturulacak dizinin ana dili İngilizce olacak. Çin de dahil olmak üzere pek çok ülkede gösterilecek olan Ottoman Rising dizisinden Netflix uluslararası başarı getireceğini düşünüyor. Çekimleri Mart ayının sonunda başlaması planlanan Ottoman Rising şimdiden heyecan yaratmış görünüyor.