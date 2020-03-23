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Oturacak bank, açık kahvehane bulamayınca evlerine döndüler

Oturacak bank, açık kahvehane bulamayınca evlerine döndüler 65 yaş üstü 5 kişi, tüm uyarılara rağmen yasağı dinlemedi, sokak sokak gezdi İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesine rağmen Kastamonu'da 65 yaş üstü 5 kişi, Cumhuriyet Meydanında oturacak...

23.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:46
Oturacak bank, açık kahvehane bulamayınca evlerine döndüler
65 yaş üstü 5 kişi, tüm uyarılara rağmen yasağı dinlemedi, sokak sokak gezdi
KASTAMONU - İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirmesine rağmen Kastamonu 'da 65 yaş üstü 5 kişi, Cumhuriyet Meydanında oturacak bank aradı. Bank bulamayınca açık kahvehane arayan 5 yaşlı vatandaş, kahvehanede bulamayınca evlerine döndü.
Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri sonrasında korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bununla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İl ve İlçe Belediyeleri, cadde cadde, sokak sokak gezerek vatandaşları evde kalmaları noktasında uyarıyor. Ayrıca ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alışveriş yaparak ihtiyaçlarını evlerine kadar bırakıyor.
Bu kadar uyarıya ve yasağa rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerinde kalmayarak dışarıya çıkmaya devam etti. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde 65 yaş üstü 5 kişi, Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Yaşlıların yasağı dinlememesi üzerine Kastamonu Belediyesi önceki gün bankları sökmüştü. 5 yaşlı vatandaş, Cumhuriyet Meydanında oturacak bank aradı. Bank bulamayınca bu yaşlı vatandaşlar, çay içebilmek için açık kıraathane aradı. Oturacak bank ve çay içebilecek açık kıraathane bulamayan yaşlı kişiler, bir süre kendi aralarında konuştuktan sonra dağılarak evlerine döndü. Oturacak bank, açık kahvehane bulamayınca evlerine döndüler

Kaynak: İHA

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Oturacak bank, açık kahvehane bulamayınca evlerine döndüler
Etiketler : Kastamonu, Genel

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