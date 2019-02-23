Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Vizesi Aldı

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki dördüncü maçında İtalya
ile karşılaştı. Hırvatistan
'ın Porec kentinde gerçekleştirilen organizasyonda İtalya'yı 25-20, 25-22 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Macaristan
'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Türkiye, elemelerdeki son iki maçında Slovenya
ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Avrupa, Spor
Kaynak: AA