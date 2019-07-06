06.07.2019 16:47
Haberler» Spor» Haber

Oturarak Voleybol Milli Takımı Ereğli'de kampa girdi

Oturarak Voleybol Milli Takımı Ereğli

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kampa girdi.

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kampa girdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 sporcunun yer aldığı kafilenin ilçeye gelerek Ereğli Belediyespora ait Kışla'da bulunan tesislere yerleştiğini söyledi.
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenleneceğini belirten Keleş, "Takımımız ilçemizde kampa girdi. Pazartesi gününden itibaren Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Ereğli Gençlik Merkezinde hazırlıklarına günde çift antrenman ile başlayacaklar." dedi.
Keleş, şampiyonada Türkiye'nin B grubunda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edeceğini hatırlatarak, "İnşallah ilçemiz Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımımıza şanslı gelecektir." diye konuştu.
Kaynak: AA
voleybol, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:19   Türkiye İşitme Engelliler Bowling Şampiyonası başladı
18:17   Hipodromların Şampiyonları Sultansuyu'nda yetişiyor
18:15   Ümraniyespor'da transfer
18:09   Hatayspor'un yeni başkanı Nihat Tazearslan oldu
18:07   Kırkpınar'da başpehlivanlar çayıra çıktı (EK FOTOĞRAFLAR)
18:05   Douglas Santos Zenit'te İlk Gün
18:05   KF Shkëndija 2019-20 Kitini Açıkladı