Oturarak Voleybol Milli Takımı "Tarih" Yazdı

Avrupa
Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Oturarak Voleybol Milli Takımı, elemeleri yenilgisiz tamamlayarak "tarih" yazdı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonaya katılmayı 4. maçlar sonunda garantileyen Oturarak Voleybol Milli Takımı, Çekya'yı da yenerek 6'da 6 yaptı ve elemeleri yenilgisiz tamamladı. Hırvatistan
'ın Porec şehrinde yapılan elemelerde milliler, Çekya'yı 25-15, 25-19, 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.
Türkiye, elemelerde Fransa
'yı 3-0, Gürcistan
'ı 3-1, Litvanya
'yı 3-0, İtalya
'yı 3-0 ve Slovenya
'yı 3-2 yenmişti.
Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası, 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.
Avrupa, voleybol, Spor
Kaynak: AA