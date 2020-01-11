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Oturarak Voleybol Süper Lig'de 1. etap müsabakaları Bolu'da başladı

Oturarak Voleybol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları Bolu'da oynanan ilk maçlarla başladı.

11.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:48Oturarak Voleybol Süper Lig'de 1. etap müsabakaları Bolu'da başladı
Oturarak Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları 'da oynanan ilk maçlarla başladı.
Karaçayır Salonu'nda düzenlenen ve 10 takımın katıldığı organizasyona, Adana Ayyıldız Spor Kulübü-Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü-Karadeniz Ereğli Belediyesi Spor Kulübü maçlarıyla başlandı.
Yarın sona erecek 1. etap müsabakalarında Adana Ayyıldız Spor Kulübü, Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Karabük Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ceyhan Gençlik Engelliler Spor Kulübü, Karaman Gençlik ve Spor Kulübü, Karadeniz Ereğli Belediyesi Spor Kulübü, Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü, Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü, Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü arasında karşılaşmalar yapılacak.
Ligde 3 etap sonunda genel sıralamada ilk 4'te yer alan ekipler, dörtlü finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

voleybol, Bolu, Spor

Kaynak: AA

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