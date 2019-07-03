03.07.2019 14:56
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Oturarak voleybolda şampiyonlar belli oldu

Oturarak voleybolda şampiyonlar belli oldu

Oturarak voleybol 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Karadeniz Ereğli Belediye, 1. Lig'de ise Karaman İl Özel İdare şampiyon oldu.

Oturarak voleybol 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de Karadeniz Ereğli Belediye, 1. Lig'de ise Karaman İl Özel İdare şampiyon oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig final müsabakaları Aksaray'da gerçekleştirildi.
Süper Lig'de şampiyonluğa Karadeniz Ereğli Belediye ulaşırken, Zonguldak Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik Spor Kulübü ikinci, Adana Ayyıldız üçüncü sırayı aldı.
1. Lig'de ise şampiyon Karaman İl Özel İdare olurken, sezonu Bolu Gençlik Merkezi ikinci, Konya Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü sırada bitirdi. Karaman İl Özel İdare ve Bolu Gençlik Merkezi, Süper Lig'e yükseldi.
Kaynak: AA
Spor

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