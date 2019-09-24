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Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı

Konya'da 2 çocuk annesi N.Ş., oturduğu apartmanın otoparkında yardım etmek bahanesiyle yanına gelen komşunun tacizine uğradı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olay sonrası talihsiz kadın hukuk mücadelesi başlattı.

24.09.2019 11:58

Konya'da 2 çocuk annesi N.Ş.'nin (43), oturduğu sitenin otoparkında kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 1 çocuk babası komşu H.P.'ye (52), yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 aya indirilip, ertelendi. Karara tepki gösteren N.Ş., "Ben 4 yıllık cezayı az bulmuşken, ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Ben ne olursa olsun davamın arkasındayım. Tüm kadınlar için dimdik ayakta duracağım" dedi.

Bir şirkette yöneticilik yapan N.Ş., 2017 yılının Temmuz ayında, işe gitmek için evinin bulunduğu Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına indi. Ancak otomobili çalışmadı. Yardım istemek için mesai arkadaşlarını aramak isteyen N.Ş., kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise yanına aynı binada oturan devlet memuru komşusu H.P. gelerek, "Yapacağım bir şey var mı?" diye sordu. Teşekkür ederek yoluna devam eden N.Ş.'ye iddiaya göre H.P., "Ben sizden çok hoşlanıyorum" dedi. Eşinin evde bulunmadığını belirterek, soğuk bir şeyler içmek için evine davet ettiği N.Ş.'nin göğsüne dokundu. Adımlarını hızlandıran N.Ş.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya göre H.P., asansör önünde teklifi tekrarladı. N.Ş. ise polise giderek, şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI 3 GÜN SONRA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan H.P., 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan H.P. kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atıldı. Arabası bozulduğu için kendisine yardım etmek istedim. Omzuna bir kastım olmadığını göstermek için dokundum. Onun dışında bir yerine dokunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığın, olayın ardından N.Ş.'ye gönderdiği 'yalnızca dokunduğunu ve affetmesini istediği' yönündeki mesajları dikkate alarak, H.P.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 'sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini' göz önüne alarak, 4 yıl 2 aya indirdi. Cezayı ertelemedi.

CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

Her iki tarafın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, 'basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu bildirdiği bozma kararında H.P.'ye verilen cezayı 2 yıla indirdi. Bu cezayı da iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüp, erteledi.

"ADALET İSTİYORUM"

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kendisini üzdüğünü belirten N.Ş, şunları söyledi:"Ben oturduğum apartmanın otoparkında tanımadığım bir kişi tarafından tacize maruz kaldım. Beni elle taciz edip, zorla telefon numaramı aldı. Sonra tutuklanıp, serbest kaldı. Yargılama aşamasında ise şaka bir ceza aldı. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık cezayı bile az bulup istinafa gittim. Karşı taraf da istinafa gitti ve istinaf mahkemesi cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Şaka gibi bir karar. Bunun bir açıklaması var mı? Sadece adalet istiyorum. Tüm kadınlar için adalet istiyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."

Talihsiz kadın, oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı

Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(9)
İRONMAN:Toplumda kadına karşı hassasiyet artmakta bu çok güzel ama bundan nemalanan kötü niyetli kadınlarda unutulmamalı. Allah bu tarz iftiralardan korusun hem kadını hem erkeği. ( habere özel değil genel yorum)
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TADES:kadınlar kendilerine verilen hakları kötüye kullanmaya başladı bir sorun olduğu zaman erkekte haklı olsa beni taciz etti dediği zaman erkek yandı konu ne olursa olsun ispat filan gerekmiyor kadının beyanı yeterli işi tacize çevirip iftira atan çok onun için ispat ve şahit olmalı
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ANTİ HİRSİZ:hey hollanda deyip kurani elinde sallamakla olmuyor adaleti yok ettin gürcü
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SELÇUK:yardım etmiş ne var bunda
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AHMET:gördüğünü anlamakta zorlananlara, bu resimdeki kadının adamın elini ittiğini görmelerini isterim. zorla taciz ettiği gün gibi ortada. kadın düşmanlığında çağ atladığınız ortada, elinize fırsat geçse sizde aynısını yaparsınız. onun için yorumlarınız iğrenç
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DERİN GÖLGE:bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin kadın her zaman tetikte olmalı sonuçta ülkemizde kadına bakış açımız belli
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SAÇMA:bence bu işte kadının şeytanlığı var gibi
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HANGİSİ DOĞRU:TAMAM ANLADIMDA BİR GARİPLİK VAR ZORLA BİR İNSAN TELEFON NUMARASINI NASIL ALIR AÇIKLARMISINIZ
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ESESLİ:Zorla tlf. numaramı verdim!. . . . . . Neden bağırmadın, yardım istemedin, numaranı vererek mi tepkini gösterdin.
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