Oturma alanlarına akın eden yaşlılardan ilginç açıklamalar
Edirne'de yeni tip Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının ardından onlarca yaşlı vatandaş trafiğe kapalı ve yayalar için kullanılan Saraçlar Caddesi'ndeki oturma banklarına akın etti.
17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05
Edirne 'de yeni tip Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kıraathanelerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının ardından onlarca yaşlı vatandaş trafiğe kapalı ve yayalar için kullanılan Saraçlar Caddesi'ndeki oturma banklarına akın etti.
Edirne'de, kıraathanelerin faaliyetleri de durdurulunca çok sayıda yaşlı vatandaş halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri tercih etti. Trafiğe kapalı olarak yayaların kullandığı Saraçlar Caddesi'nde bulunan oturma bankalarının tamamında ise 70 yaş üstü vatandaşlar yer aldı.
"Yaşım 70 işim bitmiş" diyen Fehmi Harun isimli yaşlı vatandaş, "Ne olursa olsun artık" açıklamasında bulundu.
"Yaşayacağımızı yaşadık"
Bir diğer yaşlı vatandaş Kamil Bayram ise "Yaşadığımızı yaşadık. Önemli olan gençlere bir şey olmasın. Zaten onları kolluyoruz yanlarına yaklaşmıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yine halkın en çok kullandığı Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda oturan bir diğer yaşlı vatandaş da "Bizim tedbirimiz Allah" açıklamasında bulundu. - EDİRNE
Edirne'de, kıraathanelerin faaliyetleri de durdurulunca çok sayıda yaşlı vatandaş halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri tercih etti. Trafiğe kapalı olarak yayaların kullandığı Saraçlar Caddesi'nde bulunan oturma bankalarının tamamında ise 70 yaş üstü vatandaşlar yer aldı.
"Yaşım 70 işim bitmiş" diyen Fehmi Harun isimli yaşlı vatandaş, "Ne olursa olsun artık" açıklamasında bulundu.
"Yaşayacağımızı yaşadık"
Bir diğer yaşlı vatandaş Kamil Bayram ise "Yaşadığımızı yaşadık. Önemli olan gençlere bir şey olmasın. Zaten onları kolluyoruz yanlarına yaklaşmıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yine halkın en çok kullandığı Saraçlar Caddesi'ndeki banklarda oturan bir diğer yaşlı vatandaş da "Bizim tedbirimiz Allah" açıklamasında bulundu. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Etiketler : Saraçlar Caddesi, Edirne, Yaşam
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