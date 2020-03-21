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Oturma bankları şeritle kapatıldı

Oturma bankları şeritle kapatıldı Korona virüs salgını sebebiyle İnegöl ilçesinde bulunan oturma bankları belediye ekiplerince şeritlerle çevrildi.

21.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:51
Oturma bankları şeritle kapatıldı
BURSA - Korona virüs salgını sebebiyle İnegöl ilçesinde bulunan oturma bankları belediye ekiplerince şeritlerle çevrildi. Banklara ise sağlığınız için evde kalın yazıları asıldı.
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de tedbirler üst seviyede tutuluyor. Tüm uyarılara rağmen yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. Bir çok ilde belediyeler tarafından oturma bankları geçici bir süreliğine sökülürken İnegöl'de ise zabıta ekipleri tarafından şeritle çevrildi. Üzerine not bırakılan banklarda sağlığınız için evde kalın yazıları asıldı.
Yapılan uygulamaya ilginç tepkilerde verilirken vatandaşlar, "Bugün son gün ben ondan dışarıya çıktım. Ben çıkarım arkadaş çıkarım gezerim sonra gidip yatarım. Evet evde kalacağız ama birazda hareket etmemiz lazım spor yapmamız lazım kan hareket etsin onun için gezeceğiz bir saat. Ben yalnız adamın onun için çıkmam lazım" diye konuştu.
Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Ben bir kez daha vatandaşlarımdan rica ediyorum. Özellikle yaşlı olanlardan lütfen dışarıya çıkmasınlar. Kendi sağlıkları için. Şehrin farklı noktalarında oturma bankları var. Bunları hepsini kaldırma imkanımız olmaz tabi. Bizde oturma alanları şeritlerle çevireceğiz bu önemler tamamen vatandaşlarımız için" diye konuştu. Oturma bankları şeritle kapatıldı

Kaynak: İHA

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Oturma bankları şeritle kapatıldı
Etiketler : Türkiye, İnegöl, Yerel

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