Oturma eyleminde yakınının ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirdi

Dağa kaçırılan oğluna kavuşmak için oturma eylemi yapan Fatma Bingöl , terör örgütü saflarında yer alan yakınının ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 72. gününde devam ediyor.İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne Fatma Bingöl, terör örgütü saflarında yer alan bir yakının dağda teröristlerce öldürüldüğü haberini aldı. Sinir krizi geçiren Bingöl'e 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.Yaşananlardan büyük üzüntü duyan Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepkilerini dile getirdi. Bu sırada baygınlık geçiren anneleri polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı."Artık bunların yüzünden çocuklarımız ölmesin" Anne Fatma Bingöl, yaptığı açıklamada, her an kötü bir haber gelecek endişesi taşıdıklarını söyledi. Bir akrabasının öldüğünün telefonla kendisine bildirildiğini ifade eden Bingöl, akrabalarının 3 ay önce öldüğünü fakat haberin kendilerine yeni iletildiğini öğrendiğini aktardı. Bingöl, şöyle konuştu:"Biz de evladımızın bu haberini duymak istemiyoruz. Artık biri el atsın bu işe. Birileri bunlara 'Yeter' desin. Artık bunların yüzünden çocuklarımız ölmesin. Bizim evlatlarımıza yazık günah değil mi? 10-15 yaşındaki çocukları götürüp, öldürüyorlar. Suçları günahları nedir? Gücümüz, sabrımız kalmadı, artık yeter. Her gün bir akrabanın ölüm haberini duymak istemiyoruz."