"ÖTV İndirimi Piyasayı Hareketlendirdi, Süre Uzatılırsa Sektör Canlanır"

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: "ÖTV indirimi otomotiv piyasasını hareketlendirdi; sürenin uzatılması sektörü canlandırır."

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, motorlu taşıtlardan alınan yüksek vergilerde yapılan indirimin daralan pazarda hareketlilik başlattığını, 31 Aralık'ta sona erecek indirimin devamı halinde sektörün ciddi manada canlanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve 1 Kasım'da başlayan ÖTV indirimi piyasalarda olumlu yansımasını sürdürüyor. 1600 cc'ye kadar motorlu araçlarda yapılan 15 puanlık ÖTV indirimi ve ticari araçlardaki yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi satışlara olumlu etkisini göstermeye başladı. Uygulama 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

SÜRE UZARSA SEKTÖRDE ASIL CANLANMA YAŞANIR

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, indirimlerin şimdiden otomotiv piyasasına etki ettiğini söyleyerek sürenin uzatılması halinde piyasanın asıl canlanmaya kavuşacağını kaydetti.

Erkoç, daralan sektörde yılbaşına kadarki 1,5 aylık sürecin piyasanın toparlanması için yeterli olmadığını belirterek, " Bayiler zor durumda; çok sayıda işten çıkarmaları duyuyoruz. Bir iki yıl öncesine baktığımızda 55 bin TL olan bir araç bugün 110 bin TL'ye çıktı. Kuru yansıtırsanız daha da yükselir. Eğer otomotiv sektörü bu haliyle devam ederse binlerce insan işinden olabilir. Bu duruma engel olunmalı; tedbirler alınmalı. Yapılan indirimler çok yerinde önlemler ancak süre uzatılır, indirimler 2019'un Haziran ayına kadar uzatılırsa işte bu ciddi anlamda hem piyasayı canlandıracak, hem de olası sıkıntıların önüne geçecek ve sektörü eski haline kavuşturacaktır. Unutulmamalı ki otomotiv sektörü 900'e yakın bayisi, 65 bin civarında 2. el motorlu araç satıcısıyla ekonomimizin can damarı sektörlerinin başında geliyor" dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM VE MONTAJI YAPILAN MARKALAR DESTEKLENMELİ

Türkiye'de otomotiv sanayisinin desteklenmesinin önemine de değinen Erkoç, Türkiye'de üretimi yapılan ve montajı yapılan araçlara özel bir uygulama yapılması halinde bunun da her anlamda olumlu etkisinin olacağını ifade etti. İhracat rakamlarına bakıldığında otomotivin lider konumda olduğunu hatırlatan Erkoç, "Türk otomotiv sektörü geçen yılı 28.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapattı. 2018'i de 31 milyar dolarla kapatmayı hedefliyor. İstihdama baktığımızda da Türkiye genel istihdamının yüzde 6'sını elinde bulunduruyor. Sektörü diri tutmak için tedbirler alınmalı, çarkların dönmesi, üretimin sürmesi, istihdamın olumsuz etkilenmemesi için gerekirse vergi indirimleri bu kapsamda uzatılmalı" dedi.

VERGİ İNDİRİMİNDE SÜRE UZARSA BÜTÇE GELİRİ HEDEFİ YAKALANABİLİR

ÖTV indirimlerinde süre uzatımının piyasayı canlandırmak yanında hükümetin bütçede öngördüğü ÖTV geliri hedeflerine ulaşabilmesi için de önemli bir adım olduğunu ifade etti. Erkoç, "Otomotiv pazarı hızla daralırken, hükümetin 2019 bütçe hedeflerine göre; motorlu araçlarda 2018'de 20,8 milyar TL olarak beklenen ÖTV gelirinin, 2019'da yüzde 15.4 artışla 24 milyar TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Yapılan indirim bu hedefi daha gerçekçi kılmıştır. Bu sayede taşıt fiyatları makul seviyelere çekilebilir, işte o zaman satışlarda ve devletin vergi gelirinde artış kaydedilebilir. Sürenin uzatılması halinde satış rakamlarıyla birlikte devletin ÖTV geliri de hedefleri yakalayabilir" diye konuştu.

İTHAL ARAÇ SORUNU DA ÇÖZÜLMELİ

Yaşanan bu müspet gelişmelerin piyasalara çok olumlu yansıyacağını, devletin vergi gelirini de artıracağını yineleyen Erkoç, ithal araç sorununa da değinerek şunları söyledi:

" Sektör temsilcilerimizle her fırsatta dile getirdiğimiz ithal araç sorunu konusunda da Sayın Bakanımızdan destek istiyoruz. Ciddi mağduriyetler ortaya çıkaran ithal araç sorununun çözümü, mağduriyetleri gidereceği gibi devletimizin kasasına da önemli miktarda para girişi sağlayacaktır. Bu sorun da çözülürse tahminimiz Maliye Bakanlığı'mızın kasasına 3 milyar TL para girecek. Atıl durumda bekleyen binlerce aracın ekonomiye kazandırılması gerek. İnanıyoruz ki Bakanlığımız ekonomide gaza bastığı bu dönemde bu sorunları da çözüme kavuşturacaktır.