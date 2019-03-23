Ötv ve Kdv İndirimlerinin Süresi Uzatıldı, Otomobil Alacaklara Müjde!

ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı
843 Sayılı Cumhurbaşkanlığının yayınladığı kararname ile daralan iç piyasanın özellikle "otomobil sektöründe " daha da kötüye gitmesinin engellenmesi amacıyla düşürülen avantajlı ÖTV ve KDV oranlarının süresi uzatıldı. ÖTV ve KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı.
"Buna göre; 31 Mart tarihinde sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimi 843 sayılı Cumhurbaşkanı
kararıyla 30 Haziran 2019 tarihine uzatıldı. Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin KDV indirimi ise 31 Aralık
2019 tarihine uzatılmıştır." Mobilya
, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla bazı KDV ve ÖTV indirimlerinin devamına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan vergi indirimlerine göre motosiklet, konut, tapu harcı, ticari araç ve mobilyalarda vergi indirimlerinde süre uzatımına gidildi.Tapu harçlarında yüzde 3'lük oran 31/12/2019 tarihine kadar devam edecek.Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1 olarak 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV'nin sıfırlanması 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.Konutta KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması da 31/12/2019'a kadar devam edecek.Evlenecekleri ve evini yenileyecekleri sevindiren bir diğer gelişme de mobilya tarafında yaşandı. Mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.Kararlar 1 Nisan
2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
843 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi – ÖTV ve KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı
ÖTV ve KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı
Murat Erat, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com