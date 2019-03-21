Ötv ve Kdv İndirimlerinin Uzatılması

İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ
, KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasının sektörlere hareket getireceğini belirtti.
Uğurdağ, yaptığı açıklamada, konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya ile tapu harcında uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin süreçlerinin uzatılması yönündeki Cumhurbaşkanı
kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.
Alınan bu kararın sektörlerde hareketlilik yaşatacağını vurgulayan Uğurdağ, "İlçemiz özelinde mobilya üzerinden konuyu değerlendirdiğimizde, geçmiş dönemlerde yapılan KDV indirimlerinin etkisini olumlu bir şekilde hissetmiştik. Bu etkinin önümüzdeki süreçte de kendisini hissettireceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.
Uğurdağ, 2-6 Nisan'da 41. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı
'nı gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Mobilyacılarımızın hareketli bir şekilde çalışmalarını sürdürdükleri bu dönemde alınan KDV indirimi kararı üreticilerimize ayrı bir motivasyon sağlayacaktır. Firmalarımızın bu indirim dönemini en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyoruz. Biz bu indirimlerin sadece dönemsel değil kalıcı olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişimini sağlaması, hedeflerine ulaşabilmesi yönünde üreticilerimizin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda desteklerini sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a, hükümetimize ve kararın alınıp uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."
Murat Erat, Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi
Kaynak: AA