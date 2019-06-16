16.06.2019 12:08
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Otyakmaz'dan "Babalar Günü" mesajı

Otyakmaz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Otyakmaz mesajında, her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleriyle aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan, hayat boyunca hem maddi hem de manevi anlamda desteğini esirgemeyen babaların, ailenin sorumluluğunu üzerinde taşıyan ve iyi şartlarda yaşam için büyük mücadele veren gurur kaynakları olduğunu belirtti.
Babalar Günü'nü tebrik eden Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Tüm bunların yanı sıra Demir Grup Sivassporlu babalar içlerindeki Sivasspor sevdasını çocuklarına aşılayarak Demir Grup Sivassporumuzun geleceğini inşa ediyorlar. Her geçen gün taraftar sayımızın artmasına büyük katkı sunuyorlar. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm babaların Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, kendilerine aileleriyle sağlıklı ve huzurlu bir ömür, bugün hayatta olmayan babalara ise yüce Allah'tan rahmet diliyorum."
Kaynak: AA
Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Babalar Günü, Güncel

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