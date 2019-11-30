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Otyakmaz: "Takımımı tebrik ediyorum"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz Kasımpaşa galibiyetinin ardından, "Çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik.

30.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:44Otyakmaz:
Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz galibiyetinin ardından, "Çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik. 13. haftayı da lider olarak bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında lider Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik ederek, "Kazanmamız gereken bir maçtı ve ilk yarıda bulduğumuz gollerle maçı 2-0 kazandık. İkinci yarı skoru koruma düşüncemiz vardı. Ondan dolayı top rakipteymiş gibi gözüktü. Kontrataklarla farkı açabilecek fırsatları da bulduk aslında ama son tercihlerimizde belki takımımızın öz güveninden kaynaklı mıdır bilmiyorum, bir de son günlerde yapılan yayınlardan dolayı herkes gol atmak istiyor. Son tercihlerde biraz hata yapınca tabi farkı açamadık. Çok stresli bir durum olmadı ama ikinci yarı baskı altındaymış gibi gözüktük. Ona rağmen çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik. 13. haftayı da lider olarak bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarımızı tebrik ediyorum. Kayseri maçında da taraftarımız çok iyiydi. Bugün de coşkuluydular. Zaferimize katkı da bulundular" ifadelerini kullandı.

Başkan Otyakmaz, çıkan transfer haberlerine de tepki göstererek, "Ulusal medyada görüyorum. Futbolcuları alıyorlar, veriyorlar. Bu yanlış bir şey, bunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla oyuncuların performansına yansıyor. Doğru bir şey değil" diye konuştu. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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