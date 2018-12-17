17 Aralık 2018, 10:56
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Otyam Anması Yılmaz Güney Sahnesinde

Otyam Anması Yılmaz Güney Sahnesinde

Türkiye' nin ünlü ressamlarından gazeteci-yazar Fikret Otyam doğum gününde Çankaya'da anılacak.

Türkiye' nin ünlü ressamlarından gazeteci-yazar Fikret Otyam doğum gününde Çankaya'da anılacak.

Anadolu halklarının yaşantısını, kültürünü, müziğini, rengini, geleneğini, fotoğraf makinesi, fırçası ve kalemi ile dünyaya duyuran Fikret Otyam, doğumunun 92'inci yılında Çankaya'da anılacak. Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Zeynep Karababa'nın sahne alacağı program 19 Aralık saat 19.30'da gerçekleşecek.

Resimlerinin konusunu 1950'li yıllardan itibaren Anadolu'nun doğası, halkı ve yaşantısına odaklayan Otyam, akademik bir eğitim görmüş olmasına karşın, akademicilikten uzak, geleneksel çizgileri temel alan bir tarz benimsemiştir. Resimleri birçok yurt dışı müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alan Otyam, 1952'de açtığı ilk resim sergisinden günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında otuzun üzerinde sergi açmıştır. Ankara basınında da yıllarca sanat ve siyaset yazarlığı yapan Otyam, Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkı ile yaptığı röportajları konu alan gazete yazılarını daha sonra "Topraksızlar", "Gide Gide", "Ha Bu Diyar", "Harran ve Irıp", "Ey Samandağ Samandağ" adlı kitaplarında yayınlanmıştır. - ANKARA Çankaya,Fikret Otyam,Yılmaz Güney
Kaynak: İHA