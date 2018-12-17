Otyam Anması Yılmaz Güney Sahnesinde

Türkiye
' nin ünlü ressamlarından gazeteci-yazar Fikret Otyam
doğum gününde Çankaya
'da anılacak.
Anadolu halklarının yaşantısını, kültürünü, müziğini, rengini, geleneğini, fotoğraf makinesi, fırçası ve kalemi ile dünyaya duyuran Fikret Otyam, doğumunun 92'inci yılında Çankaya'da anılacak. Çankaya Belediyesi
tarafından düzenlenen anma programı Yılmaz Güney
Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Zeynep Karababa'nın sahne alacağı program 19 Aralık
saat 19.30'da gerçekleşecek.
Resimlerinin konusunu 1950'li yıllardan itibaren Anadolu'nun doğası, halkı ve yaşantısına odaklayan Otyam, akademik bir eğitim görmüş olmasına karşın, akademicilikten uzak, geleneksel çizgileri temel alan bir tarz benimsemiştir. Resimleri birçok yurt dışı müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alan Otyam, 1952'de açtığı ilk resim sergisinden günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında otuzun üzerinde sergi açmıştır. Ankara
basınında da yıllarca sanat ve siyaset yazarlığı yapan Otyam, Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkı ile yaptığı röportajları konu alan gazete yazılarını daha sonra "Topraksızlar", "Gide Gide", "Ha Bu Diyar", "Harran
ve Irıp", "Ey Samandağ
Samandağ" adlı kitaplarında yayınlanmıştır. - ANKARA
Çankaya,Fikret Otyam,Yılmaz Güney
Kaynak: İHA