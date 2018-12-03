Ouija House Filmi

Samantha, maddî anlamda zor günler geçiren annesine destek olmaya çalışan bir üniversite öğrencisidir. Genç
kız bu ideali için hazırladığı kitap projesi ile ilgili araştırma yapmak için karanlık geçmişe sahip bir eve gitmeyi planlar. Annesi, kızının bu eve gitmesine karşı çıksa da, Samantha arkadaşlarıyla birlikte gizemli eve gider. Başlarda her şey yolundadır. Fakat gece ruh tahtasıyla oyun oynamaya karar veren ekip, farkında olmadan şeytani bir varlığı eve çağırır. Samantha ve arkadaşları artık kendilerine musallat olan varlıktan kurtulup hayatta kalmak zorundadırlar. Yönetmen:
Ben Demaree Senaryo:
Justin Hawkins, Jeff MillerOyuncular: Mischa Barton
, Tara Reid
, Carly Schroeder, Dee Wallace
, Chris Mulkey
, Mark Grossman, Grace Demarco, Derrick A. King, Justin Hawkins, Tiffany
Shepis , Nathaniel Meek, Kris Holmes, Nicole Holland, Avery Austin, Suzanne Riley-Whyte, Shannon Sauceda, Sarah French, Eva Hamilton, Erin K Clark, Susan Slaughter, Katarina Metcalf, Brian Nagel, Jessyca Nagel, Brooklynn Jayde Nagel, George j. Merino, Felix McNultyFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Ouija HouseYapımcı Firma:
ITN FilmsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
21.12.2018Ouija House Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:54