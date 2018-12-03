03 Aralık 2018, 08:54
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Ouija House Filmi

Ouija House Filmi

Ouija House filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ouija House filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Samantha, maddî anlamda zor günler geçiren annesine destek olmaya çalışan bir üniversite öğrencisidir. Genç kız bu ideali için hazırladığı kitap projesi ile ilgili araştırma yapmak için karanlık geçmişe sahip bir eve gitmeyi planlar. Annesi, kızının bu eve gitmesine karşı çıksa da, Samantha arkadaşlarıyla birlikte gizemli eve gider. Başlarda her şey yolundadır. Fakat gece ruh tahtasıyla oyun oynamaya karar veren ekip, farkında olmadan şeytani bir varlığı eve çağırır. Samantha ve arkadaşları artık kendilerine musallat olan varlıktan kurtulup hayatta kalmak zorundadırlar.


Yönetmen: Ben Demaree
Senaryo: Justin Hawkins, Jeff Miller
Oyuncular: Mischa Barton, Tara Reid, Carly Schroeder, Dee Wallace, Chris Mulkey, Mark Grossman, Grace Demarco, Derrick A. King, Justin Hawkins, Tiffany Shepis , Nathaniel Meek, Kris Holmes, Nicole Holland, Avery Austin, Suzanne Riley-Whyte, Shannon Sauceda, Sarah French, Eva Hamilton, Erin K Clark, Susan Slaughter, Katarina Metcalf, Brian Nagel, Jessyca Nagel, Brooklynn Jayde Nagel, George j. Merino, Felix McNulty
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Ouija House
Yapımcı Firma: ITN Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 21.12.2018

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03 Aralık 2018 Pazartesi 08:54