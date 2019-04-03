Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül Göreve Başladı

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP
'li Mustafa Sarıgül
, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık
Belediye Başkanı olan Sarıgül, İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle Ovacık Kaymakamı Selçuk
Haskırış'ı makamında ziyaret etti.
Haskırış ile ilçenin genel durumuna ilişkin sohbet eden Sarıgül, ardından Ovacık Belediye Başkanlığı hizmet binasına geçerek göreve başladı.
Sarıgül, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinden önce görev yapan Türkiye
Komünist Partili (TKP) eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
'na ilçeye katkılarından dolayı teşekkür etti.
Tüm Ovacık sakinlerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıgül, "Halkımızın takdiri ile seçimi kazandık. Bu teveccühe laik olmak için büyük emek harcayacağız. 2009-2014 yılları arasındaki belediye başkanlığım sürecinde başlattığımız çalışmalara devam edeceğiz." dedi.
Güncel
Kaynak: AA