Ovacık foto safari yarışması sonuçlandı

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesinde, 6-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. Geleneksel Ovacık Foto Safari Yarışması sonuçları açıklandı.
Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesince, ilçenin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve görsel arşivini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından 180 fotoğrafçı katıldı.
İlçede 4 gün süren etkinlik boyunca tarihi, kültürel değerler ve doğal güzellikler ile insan portrelerini kadrajlarından görüntülen katılımcı fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları dün belediye binasındaki kayıt masasına teslim ederek yarışma sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı.
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
, fotoğraf sanatçıları Deran Atabey
, Murat Bakmaz, Leyla Emektar ve Murat İbranoğlu ile Hakan Yaralı'dan oluşan jürinin değerlendirmesiyle sonuçları açıklanan yarışmada, birincilik ödülünü Şilan Arslan, ikincilik ödülünü Uğur Bulut ve üçüncülük ödülünü Sertaç Nurtan kazandı.
Yarışmada, ayrıca bir kişiye Kaymakamlık
Özel Ödülü, 5 kişiye mansiyon ve 30 kişiye sergileme ödülü verildi.
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foto safari etkinliğine 180 fotoğrafçının katıldığını söyledi.
Ovacık Kaymakamlığı ile ortaklaşa yapılan yarışmaya 820 fotoğrafın sunulduğunu anlatan Sarıgül, "Bu yılki etkinliğimize katılım çok oldu ve 40 fotoğraf ödül aldı. Fotoğrafçı arkadaşlarımız genel olarak ilçemizden memnun bir şekilde ayrıldılar. Onların bu memnuniyeti de bizleri çok mutlu etti. Emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Fotoğrafçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her daim kapımız açık, ilçemize bekliyorum." dedi.
Katılımcı fotoğraf tutkunlarından Asuman Ergüney Ovacık'a ilk defa geldiğini belirterek, "Burası inanılmaz güzel ve burada yaşayan insanların enerjisi ile yaklaşımları bizlere karşı çok iyi oldu. İlçede bulunmaktan dolayı çok büyük keyif aldım. Eminim buraya birkaç kez daha geleceğim." diye konuştu.
Fotoğrafçı Nesrin Söylemez de Ovacık'ın dünya harikası bir yer olduğunu ve ilkbaharda bir başka güzelliğe büründüğünü dile getirdi.
Nesrin Karacabey
de ilçede yaşayan insanların fotoğrafçılara karşı yaklaşımını çok beğendiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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