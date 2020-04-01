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Ovacık kar yağışıyla beyaza büründü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

01.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:26
Ovacık kar yağışıyla beyaza büründü
Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.
İlçede gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatılarının üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlediği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek arayışına girdi.
Baharın habercisi kardelen ve kar çiçeklerinin ise karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Ovacık, Sabah, Güncel
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